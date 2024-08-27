許多人習慣每天吃雞蛋，但常聽到一天應以1顆為限，否則膽固醇會爆表，到底此說法是否正確？對此，減重專科與家醫科醫師李唐越表示，食物中的膽固醇，對體內膽固醇濃度影響並不大，因此身體健康者不用特別去限制蛋的攝取量，有些增肌健身族甚至一天吃5、6顆蛋也沒有問題。

醫師李唐越在診所YouTube頻道影片中表示，雞蛋是充滿營養的食物，不僅有豐富的蛋白質，還有多樣的維生素；且它更含有卵磷脂，適量食用有益於心臟健康。

然而，不少人都有蛋吃多膽固醇會爆表的疑慮，李唐越則解釋，人體中約8成的膽固醇是由自身製造，只有2成來自食物，因此食物中的膽固醇對體內膽固醇的濃度影響並不大，民眾可不用過度擔心。

李唐越說，基本上身體健康的人，不會特別去限制每天雞蛋的食用量，像是有些增肌健身族，一天吃到5、6顆蛋也沒有問題。不過，他仍建議，蛋白質攝取種類盡量多元化較好；若本身屬於膽固醇偏高或患有心血管疾病者，則務必先諮詢專業醫師與營養師，討論出合適的每日攝取量。

此外，雞蛋的烹飪方式也值得留意。營養師李婉萍先前分享，從營養吸收和消化率來看，水煮或蒸蛋都能達到100%的效果；變成炒蛋或荷包蛋大約是92～97%；選擇用油炸方式，如烘蛋就只剩80%左右；生吃的話就更低了，約30%～50%。且生蛋除了營養吸收不佳外，還可能有感染沙門氏桿菌的潛在風險，以及生蛋白中含有會阻礙人體利用與吸收生物素的物質，恐會對皮膚、頭髮健康造成負面影響，建議煮熟再食用更安全。