中颱珊珊目前位於日本長崎南方海面，颱風與其外圍環流正在影響琉球群島及其附近海域，未來向西北轉北進行，不過根據美國全球預報系統（GFS）最新模擬，珊珊颱風登陸日本九州後，卻如2001年的「納莉颱風」朝西南方接近台灣。對此，氣象署預報員黃恩鴻強調，「美國模式參考就好」。

根據氣象署預報，中颱珊珊與其外圍環流正在影響琉球群島及其附近海域，並向西北西轉北前進，預估本周將影響日本；不過根據美國模式預報，中颱珊珊侵襲日本後，開始轉往台灣方向，通過台灣北方海面後撲向福建。

對此，許多PTT網友紛紛回應，「GFS這報發什麼癲啊，機率超低吧」、「GFS這種走法，珊珊打算活多久？」、「GFS是納莉嗎」、「GFS下一報應該就修掉了，太魔幻」、「GFS怎麼算出這種路徑的」、「GFS這報路徑，除非氣象武器開發成功，否則不可能，哈哈」。

據《今日新聞》報導，黃恩鴻指出，美國模式特色之一為系統穩定度落差較大，過去針對颱風等低壓系統的預報也會偏強，「美國模式參考就好，下一報在台灣時間傍晚左右，說不定又會有變化，民眾可先觀望」。