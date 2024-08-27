根據富住通商用不動產的統計，「南二都」今年前7月的工業用地和廠房的成交金額約202億元，比去年同期的280億元，年減27.86％左右，其中，台南的成交金額從107億元，成長13％，達121億元，反觀高雄市，則是從去年前7月的173億元，跌至81億元，跌幅達53.18％。

富住通商用不動產董事長莊明昇27日指出，高雄工業用不動產今年前7月衰退，主要是價格明顯上漲之後，有意購買的企業主認為，「價格太高了」，因此，基於總成本的考量，而採取審慎觀望的態度。

他說，企業購買工業土地或工業廠房，主要是用於產品生產，而不是要透過土地或廠房的買賣，賺取差價，工業用地上漲，企業生產的總成本，無異增加。

相對地，工業用地或廠房的賣方，目前大都採取開出高價並待價而沽的態度，導致買、賣雙方的觀望期就會拉長，甚至陷入交易停頓的狀態。

以前，大發工業區的土地，每坪大約10多萬元，現在都已經漲至每坪25萬元上下了，臨海工業區土地也是每坪20萬元起跳。

目前最容易成交的，反而是岡山地區的小型工業用地，雖然每坪30多萬元，但因面積相對較小，只要總價介於3千萬到4千萬元之間，一旦釋出，就會很快成交。

莊明昇指出，政府推動、輔導工廠登記合法化，屬於稀缺的這類工業用地，成為這些工廠的最佳出路，交易相對活絡。