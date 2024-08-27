日立永大成為日商株式會社日立製作所在台全資子公司以來，隨著整體房市景氣熱絡，加上導入日商管理模式，業績節節高升，2021～2023年營收分別為新台幣68億元、72億元、79億元，每年維持6％以上的成長。

沈裕舜表示，今年目標為新梯銷售2,400台、汰改6,00台，不過自今年4月以來（日本財會年度自4月起算），四個月已銷售近1,100台，年度有機會超標。

沈裕舜表示，近年國內營建市場缺工嚴重，業主建案工程進度延長，也影響電梯交貨安裝時程，雖然未來電梯需求因房市景氣轉變市場而縮減，從維保及汰改補回來，超過7.1萬台的電梯維保將是最大商機，除了新梯接單朝向能提高後續維保效益的項目開發，鎖定高價位市場日立品牌營收提升至15%左右，目前超過25年的維保台數近萬台，每年微幅成長1%-1.5%，未來舊梯改造、更新將是業績成長主要動能，目前維保營收已占公司約五成。

除發展高速電梯、節能電梯外，也因應403地震後客戶提出需求，提供彈性方案，沈裕舜表示，受到403地震影響的梯有793件，約占1.2％，多數均為地震時電梯安全保護機制自動啟動導致停機的狀況，藉由後勤900餘位維修人員，在二周時間左右即讓 95％受影響電梯恢復正常，日立永大電梯長期以來依循日立總部耐震設計及工法，讓電梯有較佳的耐震能力及較少的災損，奠定對於地震耐受度基礎。