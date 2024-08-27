台東縣池上鄉公所因應2016年尼伯特風災重建路牌之需，邀請書法藝術家揮毫題字，設置獨一無二「書法路牌」，然而字體不一衍生道安疑慮，交通部路政及道安司今（27）日認定違反「道路交通標誌標線號誌設置規則」，將函文主管機關要求撤換。池上鄉長林建宏表示，修正路牌所需經費約40、50萬，將盡力調整既有預算執行。

依據道路交通標誌標線號誌設置規則第15條規定，標誌之文字，橫寫者一律由左至右書寫，直寫者由上至下，由右至左書寫，並依國字方體為準。另第150條規定，文字一律為中文，用正楷或變體字，字體大小應予一致，標寫順序縱向者一律採由遠而近；橫向者一律採由左而右之方式。

交通部路政及道安司表示，池上鄉「書法路牌」不符合道路交通標誌標線號誌設置規則規定，將發文通知主管機關撤換，若未照規定設置導致事故，設置機關恐需負國家賠償責任。

對此，池上鄉長林建宏坦承疏失，承諾必定還給用路人安全，目前尚未收到主管機關台東縣政府函文；另經查2017年執行路牌重建計畫的決算金額為29萬8000元，如今時隔8年，考量原物料成本上漲，估計所需經費40、50萬元。

林建宏表示，由於去年未編列此預算，在此情況下，若要追加預算須又補助金額，才得以進行內部追加；若今年度無剩餘經費執行，將會提早編列入明年度預算。