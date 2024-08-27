有民眾日前爆料，購買鶴茶樓台北晴光店飲品，撕開封口模竟發現裡面有多隻蟑螂屍體，甚至還咬到1隻在嘴裡爆漿。台北市衛生局27日派員前往店面稽查，現場查核產品製程及使用相關食材原料、容器來源及保存方式均符合規定，除未能出示員工體檢資料，已要求業者9月2日前改善，未來複查若仍不符規定，將依《食品安全衛生管理法》開罰6萬到2億元。

有民眾25日在臉書發文，指稱到鶴茶樓台北晴光店買了1杯「鶴記鴛鴦凍奶茶」，卻發現有脆脆口感，不拆開還好，一拆開發現杯底依稀可見至少4隻疑似蟑螂的蟲子，甚至還咬到1隻爆漿，民眾把1隻蟲子放在封口膜上，對照杯身寫著「信心商店、良心入茶」8個大字，顯得格外諷刺。

衛生局表示，因業者26至30日停業，但為了解現場產品製程及環境，今日已派員前往進行稽查，現場查核產品製程及使用相關食材原料、容器來源及保存方式尚符合規定，原料及容器內皆未發現異物、病媒。

然而衛生局指出，店家未能出示員工體檢資料，已責令業者於9月2日前改善，期屆複查如仍不符規定，將依《食品安全衛生管理法》開罰6萬到2億元罰鍰，亦將輔導業者遵循食品安全衛生相關法規，落實衛生自主管理，以確保食品衛生安全。