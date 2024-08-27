2024年8月27日澎湖縣／澎湖馬公第三漁港27日下午傳出漁船悶燒，陣陣帶有塑膠惡臭的濃煙撲鼻，但不見明火，消防人員揹空氣呼吸器進入船艙內進行搶救。（許逸民攝）

澎湖馬公第三漁港雅霖飯店前泊區，27日下午突傳出漁船火警，警消與相關單位會同趕往搶救，幸船長第一時間時間即以滅火器滅火，到場後只見煙，並傳出火燒塑膠惡臭味，卻未見明火，經警消全副武裝進入船艙排煙搶救，發現疑似船艙內電池起火。

澎湖縣政府消防局表示，火勢在15時39分熄滅，無人員傷亡，有關起火原因及財損由火災調查科派員進行後續調查處理。

澎湖縣政府消防局是27日15時15分接獲民眾報案指稱，位於馬公市第三漁港雅霖飯店前，有一艘漁船有悶燒情形，突然傳出帶有塑膠燒熔的刺鼻惡臭味濃煙，讓路過人車紛紛掩鼻閃避，請求派遣人車前往搶救。於是立即派遣第一大隊及馬公分隊等單位，消防與救護車輛共5車11人前往搶救，由副大隊長朱偉靖負責現場指揮。

而同一時間，第七岸巡隊馬公漁港安檢所透過港邊監視系統，也發現港邊傳出濃煙，而派員協助救災。鄰近的馬公警分局，接獲通報也派員警到場維持秩序，澎湖海巡隊則派出巡防艇，在海上警戒。

經警消到場後，確認起火船隻為「勝海興拾貳號」（船型CT2），疑似船艙內電池起火，幸火災初期即已由呂姓船長自行持滅火器滅火，惟船艙內仍有冒煙情形，因此立即部署2條水線由4名消防人員揹空氣呼吸器進入船艙內進行搶救，迅速壓制火勢在15時33分控制。