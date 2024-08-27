中國大陸跳水運動員全紅嬋走進廣東校園接受採訪時說，「現在自己跳水前，綁繃帶的時間都要花半個小時」，此一話題隨後快速擴散並在微博衝上熱搜第一。全紅嬋的教練也證實，這些綁繃帶的地方確實是長年積累下來的傷病與勞損，這番談話讓許多粉絲們表達心疼與不捨。

據《新浪體育》報導，這次的巴黎奧運會，很多網友注意到，很多運動員身上都貼著各種繃帶，全紅嬋的繃帶甚至從腳踝直包到腳後跟。微博話題「全紅嬋自曝跳水前要花半小時綁繃帶」衝上熱搜第一後，全紅嬋的教練何威儀就此接受訪問時指出，上一屆東京奧運會時全紅嬋身上只有一個位置綁繃帶，但因長年累月的傷病與勞損，這次巴黎奧運會全紅嬋身上好多部位都貼上了支援帶。

全紅嬋腿上貼的繃帶被稱為「肌貼」，是20世紀70年代日本脊椎治療師加瀨博士的發明，它是不含藥物的貼布，具有物理治療的功效。（圖／新華社）

許多網友紛紛對全紅嬋因嚴苛訓練而受損傷表示心疼，有網友表示：「亞運會之後右膝蓋有水腫吧，那個位置一直有繃帶，我都有點不敢看，看了真是眼睛尿尿，她太能忍了全紅嬋……」，「從來不願提及傷病，只想把最好的動作跳出來給大家欣賞，小紅真的值得被愛」，「3年累積的傷病，在全妹嘴裡被雲淡風輕地說出，真的很心疼」，「運動員都有傷痛，只是小紅採訪不提，跳不好說回去加強鍛煉！下次再爭回來！」，「還是何教練心疼她說了出來，不然大家還以為她沒有傷」，「沒有平白無故的成功，都是刻苦努力訓練得來的！全妹這麼小年紀就有這麼多老傷了！太不容易了」。

也有網民提出疑問「運動員身上貼的繃帶究竟是什麼？」報導指出，運動員身上的繃帶其實是一種彈性治療貼布，一般稱之為「肌貼」，臨床上將使用該貼布用於治療的技術稱為「肌內效貼技術」或「肌內效貼（布）貼紮技術」（kinesio taping）。

「肌貼」是20世紀70年代日本脊椎治療師加瀨博士的發明，以「模仿人類皮膚彈性的新型膠帶」為設計初衷。與傳統的中國膏藥不同，肌貼主要由不含藥物的防水彈力布、醫用亞克力膠、襯紙組成。其彈性材質和亞克力膠面能夠模擬皮膚，有利於從不同方向為身體提供垂直方向的垂直應力和水準方向的剪切力，藉此能拉起皮膚或皮下組織，從而達到理想的治療效果。

肌貼被發明後，許多運動員和理療師都開始使用，但肌貼的大範圍推廣還是有賴於奧運會。首次應用是在1988年漢城奧運會上的日本國家隊首次使用了肌貼，此後逐漸廣為應用。