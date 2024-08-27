墾丁近期因為住宿費昂、6片櫛瓜要100元等議題引發網路批評，甚至有大量民眾表示，「去墾丁國旅，不如出國去沖繩」。對此，網紅「日本人的歐吉桑」表示，墾丁跟沖繩的風格完全不一樣，沖繩的發展是在觀光跟尊嚴中取得的平衡，兩者不能做類比；並且表示墾丁雖然面對大環境有所衝擊，但從鉅觀的角度來說，「現在狀況可能是進步」。

「日本人的歐吉桑」在臉書發文指出，他去過墾丁3次，對墾丁的認知就是海邊悠閒放鬆城市，晚上比較安靜，可以享受海邊、山邊吹過來的風，一邊吃Pizza、一邊喝酒，真的很幸福，但「墾丁完全不像沖繩」。他強調，沖繩是一個島，墾丁是台灣本土的南部城市而已，且沖繩特色是沙灘渡假村，有很多水上運動、跳舞的地方跟夜店，是一個有足夠發展的熱鬧城市；而墾丁自然景觀真的很美，主要是吸引對大城市生活感到很累的人們。

他舉例，其實像日本京都、大阪等觀光客太多地方，也免不了旅遊品質降低，墾丁目前出現旅客下降的情況，從微觀角度來看，對飯店業者來說是情況退化；但以鉅觀角度出發，對整個墾丁觀光業可能是進步。「日本人的歐吉桑」分析，墾丁現在情況不佳，會發生淨化作用，「墾丁的惡劣業者一定會被淘汰，一直被劣幣驅逐良幣的墾丁觀光業界，現在改善機會來了。」

針對沖繩，「日本人的歐吉桑」表示，部分台灣人太過於美化了，經濟上沖繩一定大於墾丁，但是當地人幸福度不一定比墾丁人高。他提到，沖繩人一直在忍耐屈辱的歷史，並以1995年9月4號沖繩出現美軍性侵當地少女為例子，直言沖繩的旅遊業者是為了經濟只好接受現在的狀況，「更有人說，沖繩現在的發展，是經濟跟民族自尊權衡的結果」。

他最後下結論，「墾丁怎麼努力也不能拿到沖繩一樣的經濟，但是沖繩怎麼努力也不能拿到墾丁一樣的自然環境，墾丁不能當沖繩，但是沖繩也不能當墾丁。」

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