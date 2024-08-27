6家輔導廠商的文創商品在會場上大放異彩，相當吸睛。（台南市原民會提供／寶智華台南傳真）

6家輔導廠商的文創商品各具特色，展現繽紛台灣的意象。（台南市原民會提供／寶智華台南傳真）

台南市政府原住民族事務委員會輔導6家文創廠商，以耳環、手鍊、背包、錢包、吊飾等文創商品，參加「臺灣文化創意博覽會」展覽，因設計風格獨特，在展場裡格外引人注目。原民會主委白惠蘭表示，將持續推動台南市族人產業經營及行銷通路平台，致力提升族人經濟水平及生活福祉。

白惠蘭表示，「臺灣文化創意博覽會」正於8月26日至9月1日在大台南會展中心盛大展出，台南市原民會獨創品牌「Tabe札哈木樂原」委託嘉南藥理大學輔導的6家文創品牌，分別為「qatjatjipi阿加吉比工作室」、「原味台南文創坊」、「伊屯好物」、「雄哥文創工作室」、「陶晚晚」及「Nay工藝坊」，本次都拿出各具特色的文創商品參展。

白惠蘭指出，「qatjatjipi阿加吉比工作室」以傳統布織物為主，展出草木染線球、抱枕、服飾等織品；「原味台南文創坊」擅於六股編織，結合琉璃珠、軟陶製作手鍊、耳環等飾品；「伊屯好物」利用臺灣原生種植物過山香研發淨蚊噴霧，是今年極具潛力的新品；「雄哥文創工作室」以木雕、皮雕為主，並展示原住民傳統皮雕斜背包及分食刀；「陶晚晚」則主打陶杯、杯墊，融入西拉雅文化創意，呈現鳥占師、字謎、粉紅怪等故事杯墊；「Nay工藝坊」結合台灣原住民族各式圖騰創作系列包款，展現繽紛台灣的意象，將台灣原住民的工藝和文創商品呈現給大眾。

白惠蘭表示，本次參展除能提升品牌能見度外，也能強化族人的競爭優勢，躍上國際舞台。原民會將持續推動台南市族人產業經營及行銷通路平台，致力提升族人經濟水平及生活福祉。

除了靜態展示外，8月30日下午2時30分將邀請「思薇特舞團」進行原民表演和現場有獎徵答活動，參加民眾有機會獲得由6家文創品牌提供的精美商品。歡迎大家共襄盛舉，利用暑假及開學前的假日闔家蒞臨參觀選購，體驗原住民族文化創意與熱情和魅力。