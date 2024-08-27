華爾街的預期如果出現任何閃失或出差錯，都可能打擊AI股在周四的反彈。

該AI巨頭今年以來股價上漲150%，市值增加了1.82兆美元。但周一下跌了2.2%，讓標普指數受壓。

輝達股票目前預期本益比為37倍。相較之下，標普的前六大科技股的平均本益比約為29倍。

根據LSEG截至8月23日的數據，預計輝達第二季營收將年增112%左右，達到286.8億美元。

但是，該公司調整後的毛利率可能較第一季下降逾3個百分點，來到75.8%，主要原因是為了滿足日益增加的需求，提升產量的成本讓公司承壓。

Synovus Trust的資深投資組合經理Daniel Morgan說，輝達不僅是晶片股的基準，也是整個人工智慧產業的基準；如果輝達出現失誤，投資人將拋售每一家AI公司的股票。

一些投資人對輝達能否滿足外界過高的期望，感到擔憂，他們並且不斷質疑輝達的大客戶在人工智慧方面的支出速度。

這些擔憂導致輝達股價在7月大部分時間至8月初下跌了20%，不過最近的復甦，使股價僅比6月的歷史高價低了約5%。

輝達下一代Blackwell晶片的潛在生產延遲，可能會引發更多麻煩。黃仁勳曾在五月表示，這些晶片將在明年第二季出貨；但分析師指出，晶片設計方面的阻礙，可能會推遲此一時程。

研究團隊SemiAnalysis表示，這意味著營收增長可能在明年上半受到影響。而且如果台積電(2330)提高了費用，獲利率也可能受到影響。台積電在最近暗示了這種可能。

據LSEG數據，預計輝達第三季營收將年增75%，達到316.9億美元，並且結束連續五個季度的三位數成長。

Running Point的首席投資長Michael Schulman表示：「我們即將達到大數定律，一旦一家公司達到一定規模，它就無法維持同樣的成長速度」。