烏克蘭發電廠在戰爭中遭受嚴重破壞，對能源建設的需求殷切，由於其土地面積廣闊，適合發展太陽能及風力發電等再生能源，有機會藉此重建迎頭趕上國際永續發展趨勢。此外，戰爭中眾多受損的公部門與住宅亟待興建，因此本屆「烏克蘭重建展」聚焦在營建及能源產業。

戰爭發生後，波蘭扮演歐洲協助烏克蘭重建的重要角色，除了捐贈物品、提供資金及安置難民等協助，波蘭並協助烏克蘭符合歐盟之規範及理念，以獲得歐盟長期支持。「烏克蘭重建展」亦訂於波蘭華沙辦理，以國家名義參展的單位包含挪威、芬蘭、瑞典、丹麥、瑞士、德、英、法、奧、捷、義、土等國，美國數個州也有參展，表達各國及其企業對烏克蘭重建的支持。

今年4月外貿協會曾邀請烏克蘭政府採購平台PROZOROO、烏國醫療重建計畫UNBROKEN，連同四大產業7家企業組團訪臺，辦理「烏克蘭重建合作說明會與洽談會」，近200位業者出席，烏克蘭商對我光電繼電器、光耦合器、電子醫療器材、發電機與儲能、電線電纜、CNC等工具機械、防災與電子偵測產品非常有興趣。為延伸此活動開啟的雙方交流，外貿協會特率團參加11月的「烏克蘭重建展」，期待與更多烏克蘭及有意投入重建工作的國際業者開啟合作機會。