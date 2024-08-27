2024年「臺北、臺中、臺南、高雄米其林指南」星級餐廳名單27日揭曉，國城建設旗下兩家頂級餐廳雙雙摘星，不僅「承Sho」今年仍持穩再度榮獲一星佳績，新開設的頂級粵菜餐廳「雋GEN」，更是開業短短半年，便獲得米其林一星肯定，為高雄高端餐飲市場增添光彩，讓國城建設在南台灣fine dining界穩居第一，也再次擦亮「米其林建商」的招牌。

米其林自2022年首度將高雄納入評選以來，國城建設旗下餐廳已累計摘下7顆星。對此，國城建設副總經理洪嘉聰27日表示，希望在高雄開設米其林餐廳，能夠吸引世界各地的人，前來深入了解台灣與高雄，因為，過去高雄沒有人做這件事，國城建設願意當開拓者，希望藉此引導更多人投入這一塊，讓高雄的美食文化更加蓬勃發展。

洪嘉聰說，「走在前，讓後面跟上來」，就是國城建設的初心，國城建設永遠都會比其他人，更願意往前走，因為，對於高雄的城市發展，國城建設是有使命感的。

深耕高雄40餘年的品牌建商國城建設，在二代接班領導下，不僅以亞灣區指標建案「定潮」為高雄樹立建築美學標桿，近年更矢志為高雄打造生活美學，將目光投向高端餐飲市場，陸續開設「Liberté」、「承Sho」、「雋GEN」、「Li.nu」四間頂級餐廳。

其中，Li.nu是由日本美食怪傑來栖けい（Kurusu）在東京所開設的名店「Bon.nu」在台灣唯一的分店，今年7月開始試營運。

而開業短短半年便摘下一星的頂級粵菜餐廳「雋GEN」，其標榜套餐制新式中菜，並以國內外頂級食材，將港澳正宗老菜譜，地道重現。除了在菜色規劃上獨樹一幟，團隊陣容更是大有來頭，該餐廳由米其林三星名廚陳泰榮，南下坐鎮擔任廚藝總監，以及由具有40年經驗的粵菜名廚胡鑑波，出任行政主廚。即便在全新的環境與挑戰下，兩位主廚依然展現出卓越的廚藝水準，帶領餐廳一舉摘下一星殊榮。

對於初開業即斬獲米其林一星，陳泰榮表示，能在短時間內獲得這樣的榮譽，深感榮幸，再次感謝米其林對雋團隊的肯定。

此外，三度蟬聯一星的「承Sho」，為日本米其林二星、2022亞洲前50最佳餐廳榜首「傳Den」首間海外姊妹店，並由Den主廚長谷川在佑首席弟子藤本詳一擔任主廚，其料理不僅傳承了日本文化，更是結合了高雄在地漁民與小農生產的食材，打造嶄新的Fine Dining料理。