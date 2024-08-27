光隆精密表示，北美市場天然氣發動機零件第四季提貨增強，歐洲市場的工程機械電子油泵量產出貨，VOLVO-澳洲市場重型商用卡車新車量產。另因應全球淨零減碳趨勢，除積極配合客戶開發各種新能源領域，儲能設備零組件進入開發階段，增添營運動能。

光隆精密上半年合併營收5.59億元，年減6.1％，儘管營收較去年同期微幅減少，但產品組合利好及成本優化下，毛利率維持30％以上，稅後純益率15.37％，毛利率及稅後純益自2020年上市以來僅次於2023年。

光隆精密上半年每股稅後純益2.54元，展望下半年，公司指出，將持續在產品組合優勢及生產力提升等因素影響，全年毛利率亦維持30％以上，管理階層對於達成今年的營運目標深具信心。

光隆精密表示，公司於亞太地區超過2萬家的上市公司評比中脫穎而出，入選2024年《富比世》「亞洲中小上市企業200強」，為台灣20家上榜企業之一，代表公司除在營收、獲利能力及股東權益報酬表現亮眼外，在公司治理方面也獲得相當的肯定。