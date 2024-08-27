大陸遊戲開發商「遊戲科學」推出的動作角色扮演遊戲「黑神話：悟空」自上線後話題不斷。近日，一名來自大陸的網友發現，周大福金行推出一支1比1還原《西遊記》中孫悟空兵器「如意金箍棒」的珠寶珍品，售價高達1,799.8萬元人民幣（約合新台幣8,153萬元），引發熱烈討論。

根據《東方財經》的報導，周大福採用足金打造這支經典的如意金箍棒，全長2,016.28公釐，重達7,616.06公克，其中黃金含量約1,755公克。該產品標價為1,799.8萬元人民幣，並有詳細的介紹說明：

網友表示之前還有出金箍圈的戒指。（圖／翻攝微博）

「金箍棒棒身紋路圖騰細膩流暢，製作工藝極為精湛，象徵著克敵致勝、震懾四方的大無畏氣魄；同時也寄寓著逢凶化吉、萬事順遂的美好寓意。」

周大福門市的店員表示：「這件展品在全國僅此一支，並非最近才展出，而是兩年前就已經製作完成，可能是最近才突然爆紅。」當時還有製作金箍圈的戒指。

針對是否與「黑神話：悟空」的爆紅效應有關，店員回應：「這件金箍棒的設計早於『黑神話：悟空』的推出時間，但這款遊戲的熱門話題的確提升了它的知名度和曝光率。」

店員補充道：「想要購買金箍棒的顧客較為稀少，考量到其價格不菲。若有購買意願，我們會向總部進行申請，購買流程應有一定的規範。」