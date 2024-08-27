拳擊教練柯文明（左起）、舉重教練林敬能、柔道教練劉文等分享奧運和選手共同奮鬥的心路歷程。（陳筱琳攝）

巴黎奧運中華代表團2金5銅的喜悅過後，個項目選手、教練回歸日常訓練，繼續為下一個挑戰、目標努力，拳擊女將林郁婷的教練曾自強日前提出升量級挑戰新的金牌、奠定拳后地位，「吳琴戰隊」兩位拳擊選手吳詩儀、陳念琴的教練柯文明27日出席活動時透露，為了中華隊成績好，可以討論選手更換量級，也需要有完整且長期的計畫。

巴黎奧運中華隊在拳擊有6名選手參賽，其中4位是女選手，而且黃筱雯、林郁婷、吳詩儀、陳念琴剛好在54、57、60、66各量級

努力為國爭光，巴黎奧運拳擊也帶回1金2銅好成績，在女子57公斤級奪金的林玉婷，回台後教練曾自強透露可以往上調量級，給選手新的刺激並挑戰稱霸不同量級，最先受到衝擊的可能會是目前主攻60公斤的吳詩儀。

柯文明回應，4位女將互動、感情很好，很巧的是，身高也跟量級體重相反，東京奧運拳擊女子51公斤奪銅、巴黎奧運拚54公斤級的黃筱雯176公分是4人中身高最高的，57公斤級林郁婷175公分，巴黎奧運60公斤級銅牌吳詩儀174公分，巴黎奧運66公斤級銅牌陳念琴169公分，只要為中華隊好，重大比賽可以協調選手量級調整，看如何才能發揮最好的優勢、為中華隊爭取最好的成績。

柯文明補充，林郁婷和吳詩儀互換量級不是不可行，他保持開放態度，由於拳擊是有體重限制分量級的賽事，選手在體重維持在參賽標準不容易，也可能因為增重、減重要身體狀況也是另一個要考慮的點，加上東京奧運和巴黎奧運中華隊在拳擊打下1金3銅、杭州亞運也有1金2銅，想把好成績維持到4年後洛杉磯奧運挑戰越來越多，需要有更完善的計畫和策略。