台灣「羽球一哥」周天成今(27)日因為咳出血痰而赴醫院檢查，經過精密檢查後，確認是左肺泡及周圍軟組織受損，沒有氣胸情況，不過需要休息1週，避免激烈運動。胸腔科醫師蘇一峰強調，周天成後續若還要做高壓氧訓練，恐會加重氣胸的風險，要特別小心，如果胸痛是重要的警訊。

根據《TVBS新聞網》報導，周天成上週在日本羽球公開賽四強賽前熱身時，曾經使用呼吸阻力訓練器來熱身，但疑似因為時間比較趕，呼吸急促導致頻率過快，到了球場後就覺得左肋骨疼痛。幸經由物理治療師高敏珊緊急貼紮治療後，狀況舒緩，還是可以上場比賽。

不過，打完日本公開賽決賽後，周天成就出現有血色的痰，可是並無咳嗽狀況。周天成返國後就前往桃園醫院檢查，結果發現左肺泡及周圍軟組織受傷，需要休息1週，避免進行激烈運動，而胸腔科醫師研判沒有氣胸，可以繼續原有的高壓氧治療。

蘇一峰發文表示，之後要特別休息，不要過度激烈運動，要小心後續氣胸的發生。他強調，新聞有說，周天成後續還要做高壓氧訓練，恐會加重氣胸的風險，要特別小心後續氣胸，如果胸痛是重要的警訊，「辛苦了！」

周天成在接受《中央社》記者訪問時表示，「四強對奈良岡功大的賽前，因為時間比較趕，所以使用了呼吸阻力訓練器，但可能因為呼吸頻率過快，所以肺部有些過度擴張，才會造成這次的損傷。」周天成回憶提到，當下那個感覺就很像痙攣，「每做一個動作都會有那種被電到的感覺，真的非常不舒服，所以還能打完決賽，真的很感謝主！」

周天成透露「四強賽前，我就請教會牧師與朋友發出緊急代禱，這也是我能堅持完賽的原因！」周天成向球迷喊話自己並無大礙，也會好好休息恢復，很期待接下來的台北羽球公開賽。至於周天成目前的情況和後續治療，都已通報國訓中心以及中華民國羽球協會，相關單位都有掌握。