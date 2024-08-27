美國陸軍向通用動力陸地系統公司(GDLS)授予一筆價值3.227 億美元(約103億新台幣)的合約，用於低速生產M10 布克式(Booker)輕型坦克。其實在美國陸軍的正式文件稱它是「機動動防護火力者」(Mobile Protected Firepower,MPF)，但它顯然就是輕型坦克。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這筆合約是對先前6月27協議的修改，增加了預算，也就增加M10的生產量。這也代表M10更接近實際軍事服役與戰鬥部署。

1996年，美國陸戰隊的M551謝爾登輕坦克退役後，美國軍隊裡就沒有輕型坦克了。因此M10布克的出現，顯見戰場環境上，仍然需要輕坦克這種有效的支援火力，能夠步兵一起穿越各種地形，破壞敵方的工事與碉堡。

雖然在開發初期，通用陸上系統曾經考量120公釐砲，以及自動裝填系統，但是在幾經考量下，還是採取較傳統的4名乘員設計：駕駛、車長、砲手與填彈士，並維持105公釐火砲。

M10配備了先進觀測技術，包括增強型熱觀察儀、彈道計算機、自動武器站、輕量型砲塔，以及現代化的柴油引擎、變速箱和懸吊系統。

通用動力陸地系統公司已經在建設M10組裝工廠與生產鏈，包括密西根州、阿拉巴馬州、俄亥俄州、佛羅里達州、賓州都有，顯見規模之大。預計工廠的完工日期為 2026 年 10 月 20 日。