根據統計，全球每年生產高達38億張 SIM 卡，會製造出重達1.6萬噸塑膠製品，相當於兩座艾菲爾鐵塔重量，但最終只能變成電子垃圾丟棄，遠傳希望透過全面改用再生材質製作的SIM卡，減少對於環境的影響，落實減碳目標，尤其像來台國際旅客一次性上網卡，會規畫優先採用。

目前亞太地區只有澳洲、日本、菲律賓電信業者部分採用環保SIM卡，遠傳電信是唯一宣示全面採用，徹底落實「循環經濟」及「再利用」的永續發展精神和承諾。遠傳邀請「THALES」、「IDEMIA」等環保SIM卡供應商，共同推動環保卡，以「THALES」為例，是透過回收廢棄冰箱內的白色塑料再生成SIM卡原料，卡體本身同時也能再度回收。

此外，為了保護SIM卡，除了SIM卡本體外，全新SIM卡還會附加外層板卡，但遠傳自2018年起就逐步改為面積縮減一半的半卡設計，以減少塑料和油墨的使用，遠傳去年所發出全新SIM卡中，已有60％都採用半卡設計，隨著導入環保SIM卡，遠傳也決定全面改為半卡設計，估計合計可較舊款SIM卡減少約43％的碳排放。

遠傳表示， 該公司是全台首家以1.5°C情境通過科學減量目標倡議組織（SBTi）審核的電信公司，遠傳持續落實低碳營運，愛護地球，是全台電信業首家通過SBTi短期目標（1.5°C）審查，並加入RE100全球再生能源倡議，宣示在2030年減排42％以上，同時全台主要機房、辦公室及門市100％採用再生能源，目標在2048年達成全公司淨零排放。同時遠傳電信也是台灣第一家取得「ISO 20400 永續採購指南」第三方驗證，並且是台灣唯一連四年入選「CDP氣候變遷供應商議合管理」領導A級最高榮耀電信業者，攜手供應商共邁淨零。