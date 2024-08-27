全台推案量大、但可售房屋庫存量少的區域中，以竹北、台中西屯、新北板橋、台中南屯的待售率最低，均低於20％，反應今年推案高銷售率，幾乎賣到無屋可賣，此外，如台中梧棲、桃園市桃園區、八德區、新北淡水、高雄市的三民、楠梓區也都低於30％，等於線上線售個案超過7成的房屋都銷售一空。

591新建案分析，待售量反映一地賣壓高低，這幾年房市熱，建商卯起來獵地及蓋房，仍無法滿足市場需求，部分區域更苦於素地稀少，推案量能下降，如今房貸拉警報，可預期未來「缺錢、缺房、缺土地」的情形將更加嚴峻。

591表示，資金短缺對房市一定會有衝擊，差別只是這把火會「燒到哪裡」，新成屋及中古屋在簽約後立即得面臨申貸問題，若已購客自備款不足或自身信用瑕疵，如今銀行「雨天收傘」，輕則多跑幾家銀行、重則面臨解約賠償，可說是首當其衝的族群。對預售屋買方來說，由於申辦房貸最快也要4、5年後，短期內受波及機會不大；不過目前已進入交屋階段並等待撥款，若建商沒有配合銀行承做分戶貸款，恐怕也難逃影響。

以竹北來看，賣壓會如此低，關鍵就在於當前縣治、高鐵等精華區域內，不是地主惜售使業者無地可買，就是建商轉向外圍開發，導致整體推案進入真空期，現在即便當地民眾口袋深，還不一定有機會能買到新房。

台中不少地區待售率也相當低，以西屯區來說，即使新案單價已高達6字頭，但建商大打總價戰，在水湳、七期等一級戰區內30坪以下房型比重大增，讓許多看中蛋黃區門牌的購屋族積極出手。