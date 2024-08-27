不少人會至二手商品店撿便宜，日前就有女網友上二手商品網站購買1只名牌後背包，豈料，她拿到商品後檢查，竟在包包的夾層發現原主人的「平安符」，讓她感到傻眼，她連絡店家得到回覆卻是店家「有檢查每個包包夾層」，且若她覺得可怕，可以丟掉或寄回，但須自付運費，她最後便將商品寄回，但也將該店家列為黑名單。

一名女網友在社群平台「Threads」發文，她提到於某間賣二手商品的網路商店購買後背包，竟然在包包夾層發現原包包主人的「平安符」，讓她有些傻眼，後來，她致電到實體店家後，對方則強調有檢查包包每個夾層，還向她回覆「如果覺得很可怕可以直接丟掉，或者寄回給她們（但運費要自付）」。

女網友對於商家的回覆「真的是刷新我的三觀，把問題指向原主人，電話裡一直撇清不是店的問題」，讓她感到相當無言，最後，她和店長討論後，決定將平安符寄還給店家，而運費的部分也由店家吸收，她也將該店列為黑名單。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「建議可以到鄰近廟宇，請神明作主，看能否在祂那裡將這些別人的平安符給化掉」、「我有試過在他家買的背包喔夾層發現原主人的護照、銀行卡和健保卡，嚇到馬上去找警察」、「建議不要亂丟哦，寄回或帶去廟裡化掉」、「他們收購價格都超級低，結果販售前沒先檢查清潔嗎」、「這是不是代表根本沒有清潔就上架」、「我之前買褲子口袋裡還有前主人的身分證」。