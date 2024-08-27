愛滋病（HIV）帶原者小美結婚後為了要不要懷孕生子憂心忡忡，懷孕14周時因擔心母子垂直感染，有意放棄，嘉基醫院透過醫療處置降低感染風險，小美今年初順利產下女兒，寶寶出生即預防性投藥後確定排除感染，一家人喜獲健康寶寶。

嘉基醫院愛滋病防治中心主任洪冬哲醫師。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

小美是HIV帶原者，原以為不會有幸福家庭生活了，但她遇見真命天子結婚了，還懷孕了，卻忐忑不安，憂心會把HIV病毒傳給寶寶，懷孕14周時檢驗血中HIV病毒負荷量小於40copies／ml，雖然相對母子垂直感染風險低，仍考慮要終止妊娠，經醫療團隊醫療處置後，懷孕38周後於今年初生產。

女嬰出生後立即預防性藥物治療4周，出院後由衛生所持續關懷與協助督促完整藥物治療，定期回診排檢、施打預防針，追蹤4個月後確定排除愛滋病毒母子垂直感染，是健康寶寶。

嘉義基督教醫院愛滋病防治中心主任洪冬哲醫師表示，懷孕前和懷孕期間接受高效能抗反轉錄病毒療法（HAART），控制血中病毒量，可降低母子垂直感染的風險，孕期規律服用抗病毒藥物，避免餵哺母乳，新生兒出生後立即口服4至6周預防性藥物，此配套措施已為世界衛生組織之國際指引，能將母子垂直感染機率降低至2％以下。

嘉基醫院表示，小美此次順利生產健康寶寶是由感染科、婦產科、小兒科醫療團隊齊心合作照護，現今醫療進步，母子垂直感染也能有效預防，女性感染者只要遵守醫療計畫就有機會當媽媽擁有幸福家庭。