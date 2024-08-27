《臺灣米其林指南 2024》入選名單，美食家陳靜宜予以肯定，她認為，今年許多新進的餐廳都是30出頭的廚師，整體名單更年輕，更有生命力、朝氣，此次名單也讓年輕主廚有機會出頭，是很好的鼓舞與帶動，她建議，以平常心看待名單，有人入榜，有人掉榜都很正常，

針對掉星的餐廳，美食家陳靜宜表示，這是一個很好重新看待自己的機會，在這個時代，誰掉星都不意外，以現狀來說，人力、人才都不容易，要維持都很困難，就像名單出爐前許多謠傳三星會掉星，而事實證明，頂級餐飲穩坐三星有其本事，這不只是維持現狀，而是付出比過往更多的努力，食材成本增加，很多客人到國外用餐，人力流動，這些種種都是考驗，每個人兢兢業業，堅守崗位。

「頤宮Le Paiais」摘星七連霸，相信這些年工作人員都已經過流動，能連年摘星，表示團隊經營相當亮眼，大飯店的菜單、程序、成本控制都相對嚴謹，主廚可操作的面向不大，這也讓許多廚師出走，或者是受到財團延攬創業，直接到第一線打仗，雖有壓力，但可挑戰的面相也變多，在單飛後仍奪星也展現真實力。

像是，請客樓前主廚林菊偉協助籌備的中餐廳「元紀」奪得一星，以前「頤宮Le Paiais」三星主廚到「雋GEN」拿到一星，離開RAW到「A」的也拿一星，可見米其林主廚單飛後，也能憑藉實力帶領團隊奪星，讓米其林開枝散葉。

美食家陳靜宜表示，年輕主廚大獎由「卉寓」的陳莛諭拿下，即時沒有背景與財團加持，沒有媒體大肆報導的店家，也能成為米其林閃亮的新星，這著實鼓舞許多後進，證明只要肯努力，就能被看見，這也是米其林星光最大的意義，鼓勵進步，肯定新星。