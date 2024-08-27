AMD收購ZT Group一案備受各界關注，高達49億美元的併購案更因AMD後續有意將ZT目前主要業績來源的製造及銷後業務拆分出售，讓整個AI伺服器產業動見觀曕。緯創董事長林憲銘27日談及該案，坦言「現在還沒有直接的進一步想法」。

林憲銘表示，產業變數多，接下來的進度緯創會持續觀察，但對於外界關心誰會成為買家、緯創會否納入評估，林憲銘未透露任何口風。

由於ZT既有在北美的製造產線，及手上握有的大型CSP客戶資源，讓部分市場耳語認為，或對含括緯創在內、在AI伺服器ODM前段產製量能居重的業者或有助益。林憲銘則直言，緯創於美國亦有自有產能，近期甫在加州購入一廠房，接續緯創與旗下以CSP客戶為主的緯穎間，亦有合作許多專案。

至於針對市場人士預估ZT後續被拆分的製造及銷售業務價值可能達30億美元，林憲銘則強調，緯創目前沒有做出相關籌資的決定，主要還是看未來發展需求而定。