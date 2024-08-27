關務署說明，現行商民欲查詢稅則稅率主要是利用關港貿單一窗口「稅則稅率綜合查詢作業（GC411）」，透過輸入中英文貨名等資料進行查詢，但該服務是以100％全文檢索方式，輸入字詞必須符合稅則本貨名才能查到資料。

「AI貨品歸屬稅則查詢系統」則是以龐大的歷史報單、稅則本、稅則疑義及預審等資料訓練AI模型學習貨物分類知識，經過模型訓練及模型推論等人工智慧技術，由模型推薦出最適切的進出口貨品歸屬6碼稅則號別。

以貨名「洋芋片」為例，因該貨名全文未定義於稅則本，無法以「稅則稅率綜合查詢作業（GC411）」查詢，但透過「AI貨品歸屬稅則查詢系統」則可取得第19章或20章稅則號別（依洋芋片製程不同），可有效輔助商民查詢稅則稅率。

關務署表示，「AI貨品歸屬稅則查詢系統」提供兩種使用介面，除前述「AI建議」功能外，另有「互動問答」，引導使用者逐步選擇貨名關鍵特徵，經由漸進式問答，縮小範圍至最適6碼稅則號別，便利商民查得進出口貨物歸屬稅則與適用稅率。

關務署強調，AI貨品歸屬稅則查詢服務主要是輔助性質，現行提供6碼稅則號別，未來將持續精進至8碼稅則號別，並延伸相關AI技術，運用AI視覺語言模型，自動識別貨物圖像或商品截圖資訊，以簡化貨物特徵描述輸入過程，朝快速取得更精確稅則號別的方向發展。