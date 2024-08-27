一名年輕女子搭公車遭男子露出生殖器猥褻，這件事情就發生在24日大陸上海的一輛公車上，女子發現不對勁，立即用手機開啟錄影，而這名年輕男子因為心虛，趁公車開門時立即逃下車，快步逃跑，最後還是被抓住，直接報警處理。

根據影片中可以看到，這名年輕猥褻男，把後背包背在胸前作掩護，然後拉下褲子拉鍊露出小GG，然後在公車上緊貼年輕女子，結果被這名飆悍的女子發現，女子立即用手機錄影並大聲呼喊幫忙報警，還請司機不要開門，沒想到這名猥褻男，趁有人要下車時，逃下車狂奔，但最後還是被眾人出手逮到。

當地警方表示洪男在公車上公然猥褻，依法給予行政拘留10日的行政處罰。

而網友們看到這段影片，紛紛留言表示：「女子非常勇敢，點讚！」、「勇敢的女孩，司機師傅也很棒」、「必須當場繳獲作案工具」、「拘留十天，太少了，應該拘留六個月」、「這個孩子的資訊全暴露了，完了」、「A片看太多了」、「看起來很年輕，真是不應該 」。

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