國民黨籍屏東縣議長周典論27日遭屏東地院依總統副總統選舉罷免法判處有期徒刑4年、褫奪公權6年，併科罰金500萬元，判決理由稍早出爐，合議庭法官認為周典論居地方民意代表之首，竟無視法律禁令，指示周品全等人以老鼠會方式拉人連署，是不擇手段用金錢換取連署書之舉。

判決書指出，周典論明知郭台銘、賴佩霞參選第16屆總統、副總統，且經公告為總統、副總統選舉德被連署人，竟為求郭、賴能達到連署門檻，一共交付500萬元給屏東縣潮州鎮長周品全，並告知周品全以老鼠會方式拉人、1份500元，經周品全層層囑託下，有4名連署人收到賄款各200元。

合議庭法官認為，周典論雖辯稱500萬元是推動連署的人事、行政費用，但卻告知周品全須負責至少1萬份的連署書，且還舉例可以用老鼠會方式拉人，這顯示周典論有明確指示周品全要不擇手段用金錢換取連署書。

法官還表示，當時郭、賴暫無選舉造勢的需求，但周典論卻仍交付高達500萬元的現金給周品全等人運用，可以認定周典論給的錢並非單純用以支付連署的人事、行政費用，而是可用來交付選民以換取連署書的賄賂，且周典論與周品全等人確實有犯意聯絡及行為分擔。

合議庭審酌周典論身為議長、是地方民意代表之首，竟無視法律禁令，因此依總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款之對連署人交付賄賂使其為特定被連署人連署罪，判周典論有期徒刑4年、褫奪公權6年，併科罰金500萬元，已扣案的賄賂490萬1000元、未扣案的賄賂2萬9200元，全部沒收。