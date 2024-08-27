積極在台擴產的記憶體晶片大廠美光，日前才傳出看上面板大廠友達位於南科的兩座廠。友達今（27）日下午就透過重訊宣布，以74億元將台南廠售予美光，預計處分利益41.74億元。

除了台南廠，友達也代子公司友達晶材公告，處分台中市后里區中科北段27號的不動產，同樣也是售予美光，交易總金額為新台幣7億元，預計處分利益5.44億元。

友達是在去年關閉南科兩廠區，主要考量終端需求及長期供需量縮影響，將產能規劃調度集中安排至其他產線，提升公司運作效率。

友達表示，處分台南廠，目的在於聚焦營運策略，活化資產及優化財務結構。根據友達公告，處分台南市安南區科工段351-362地號之土地，建號台南市安南區科工段89、89-1、89-2、89-3、89-5~89-10、379、379-1建號之建物，交易土地面積約87,379.04平方公尺，折合約26,432.16坪，建物面積約146,033.28平方公尺，折合約44,175.07坪。

據傳美光原先是看上群創去年關閉的南科廠房，不料台積電砸下171.4億元搶親。近日就傳出美光把目光轉向友達南科廠。美光25日雖低調不願回應與友達接洽的傳聞，但公司提到，台灣是美光生產HBM（高頻寬記憶體）的主要基地，加上美光規劃在2025年將HBM市占率拉高3倍以上，積極尋覓數個地區擴廠。