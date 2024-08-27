內政部都市計畫委員會今日第1062次會議審議通過「變更台南科學園區特定區計畫(第4次通盤檢討)案」，本次檢討除針對既有一、二期園區進行土地使用檢討以及將三期範圍納入統整外，也因應當前產業發展脈動與全球淨零排放趨勢，完善園區產業需求，同時引入循環經濟、淨零轉型、生態永續理念，逐步落實國家2050淨零路徑策略與目標。

國土管理署表示，本次檢討以資源循環零廢棄5R（Reduction源頭減量、Reuse再使用、Recycling回收再利用、Energy Recovery能源回收、Land Reclamation土地新生）為發展目標，就既有園區事業專用區、公用設備與公共設施用地需求檢討，並縫合區內道路系統及保存文化遺址，以及結合循環經濟與淨零排放發展資源循環事業。

國土管理署指出，本案將新增3處總計13.43公頃的資源循環事業專用區，可有效將園區內廢棄物及廢污水循環再利用，預估每年可處理既有30萬公噸資源物，並從中產製高值化產品約5至8萬噸；而廢污水處理總量每日約6萬公噸，可從中產製3萬公噸再生水供廠商使用，不僅有效降低產業自來水用量需求，也能落實園區永續發展，達到循環韌性。