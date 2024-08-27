替不少人解決感情問題的命理師小晏老師近日上節目自曝，自己也遭到前夫背叛。結婚7年，前夫陸陸續續偷吃10幾個女生，甚至有一次還被她捉姦在床，小三年紀還比前夫跟她都大很多歲，讓她崩潰怒斥：「這麼老都吃」。

小晏老師近日在節目《新聞挖挖哇》自曝，離婚原因是因為前夫偷吃。當時她和前夫是同一個工作室，小三為了合理化頻繁出現，還會報名小晏老師的課，假裝成學生或是客人來接近她的前夫。之後她因為前夫頻繁加班起疑，所以去看前夫電腦，竟發現鹹濕對話，還有小三傳的私密處照片，讓她非常震撼，氣得想把電腦砸爛。

命理師小晏老師曾目睹前夫和「阿嬤級小三」激戰。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！YT）

但當時因為想要繼續拚事業和守護家庭，所以小晏老師沒有選擇馬上離婚，直到有次，她當場目睹38歲前夫和一名年約50歲的女學生，全裸躺在工作室沙發床上，給她造成很大衝擊，因此下定決心要離婚。雖然很氣，但還是冷靜和前夫談條件，她憤怒告訴前夫：「連這麼老的都吃，我看到你就是性冷感。」覺得對方根本飢不擇食，完全不挑。

小晏老師表示自己當時白天要面對客戶，有時候客戶自己就是小三，來問她感情問題。雖然自己非常痛恨小三，但還是要專業的面對客戶，因此，讓她有壓力很大，身心俱疲。她透露前夫當時外遇對象累積多達10幾人，年紀從20多歲到50幾歲，帶給她很大打擊，現在能平靜聊這件事，也是因為10年過去已經放下了，她透露前夫還會問他和新對象適不適合。