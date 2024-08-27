大陸影后劉曉慶過去飾演一代女皇《武則天》紅遍全亞洲，精湛演技讓她連續3年獲得百花獎最佳女主角，除了螢光幕前的演出外，幕後的私生活也備受關注。現年73歲的她2012年第4度結婚，與美籍企業家王曉玉在美國完成登記，不料近日卻爆出兩人已悄悄結束婚姻，還傳出她有8個男朋友，掀起網友熱議。

根據陸媒《優點娛樂》報導，73歲的劉曉慶不但保養得宜，凍齡外貌被日媒封為「大陸第一美魔女」，近年也拓展網路市場，轉戰直播帶貨，與同為演員出身的四火姐姐（張棪琰）搭檔，引起不少話題；而兩人天天開會吃飯，且張棪琰的父親張國民曾是北京電影製片廠演員劇團團長，與劉曉慶一起拍過戲，多層的關係讓兩人非常要好。

劉曉慶與張棪琰（右）搭檔直播帶貨。（圖／微博 優點娛樂）

不過，日前張棪琰卻在直播中爆料，「身邊有個老師，70多歲了，還在談戀愛，有8個男朋友，所有人都認識她」，令許多網友相當震驚。對此，有知情人士證實，張棪琰口中的老師正是劉曉慶，也透露劉曉慶已與老公王曉玉離婚，但不確定是在哪一年結束婚姻，就連去（2023）年王曉玉的生日宴都未見劉曉慶的身影。

劉曉慶過去曾有4段婚姻，但每段婚姻的時間都不長久，原以為與劉曉慶相識30多年的王曉玉終於修成正果，並在舊金山盛大舉行婚禮，結果兩人無法白頭偕老，如今還是傳出離婚消息。

劉曉慶被爆與第4任老公王曉玉離婚。（圖／微博 劉曉慶）

消息曝光後，立刻引來大批網友驚呼，「換別的女明星我肯定罵一聲，但看到是劉曉慶……我：70歲正是好好談戀愛的年紀」、「好想活成劉曉慶這樣」、「73歲正是闖的年紀，享受人生真是多晚都不嫌晚」、「我能說什麼，我只能說是吾輩楷模」、「希望我到這歲數也能有8個男友」。

劉曉慶過去演出許多古裝戲。（圖／中時資料照）