金管會公布7月底國銀房貸餘額衝破10.6兆元，年增率10.84％寫下史上最大增幅，由於金額快速增加，央行已經提前要求銀行踩煞車，除了房貸餘額衝高外，企業購置不動產貸款也持續提升，近年台商回流與擴廠投資，帶動國內經濟發展，也帶來資金需求。

信義房屋產企研室專案經理曾敬德表示，國內超額儲蓄今年可能衝破4兆元，上半年市場還沒有資金吃緊的聲音，不過6月下旬開始風雲變色，市場不斷傳出資金吃緊，加上央行出手要求銀行踩煞車，房市隨即出現降溫。

除了短期內房貸需求增速太快，房貸族多搭配寬限期使用，本金資金回收速度慢，建案興建期延長，使土建融回收時間拉長，許多因素都導致資金回收速度變慢，現在甚至傳聞開發商擔心未來資金動撥不順利，設法將尚未動撥的資金先申請下來。

曾敬德表示，資金吃緊狀況短時間不會結束，建議在簽約前就先找尋好房貸來源，除了傳統銀行外，農漁會、信用合作社甚至保險公司，都可以詢問看看，同時自備款成數要提高，銀行勢必得回應主管機關的要求，放款時難免產生排擠效應，資金成為下半年的房市走勢的觀察重點。