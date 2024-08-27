西班牙南部塞維亞省（Sevilla）當地官員週一（26）表示，過去一個月來因西尼羅病毒（West Nile virus）死亡的人數已增至5人。目前已知有8個歐盟國家，和2個歐盟鄰國都有人類感染西尼羅病毒 （WNV）的病例報告，若有歐洲旅遊行程規劃，可納入參考。

英國《鏡報》（Mirror）指出，今年（2024）截至8月21日，8個歐盟國家和2個歐盟鄰國都有回報感染西尼羅河病毒 （WNV）的病例報告，包含奧地利、克羅埃西亞、匈牙利、羅馬尼亞、法國、義大利、希臘和西班牙報告西尼羅河病毒感染病例，歐盟鄰國塞爾維亞和科索沃也有回報病例。

土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）27日報導，西班牙南部塞維亞省安達盧西亞地區衛生和家庭部的消息，又有2人人因該病毒死亡，使該省的死亡人數達到5人。4名受害者的年齡介於71至87歲之間。安達盧西亞當局宣布，今年診斷出西尼羅病毒的病例已達40例。衛生部門補充說，塞維亞省回報了總共10例病例，其中5人死亡，3人出院，2名患者仍在接受治療。

西尼羅病毒（West Nile virus）1937年在非洲烏干達西尼羅地區首度發現，後來傳播至非洲其他地區、中東、西亞、中亞、北美、南歐、東歐等地帶，鳥類是天然宿主，但通常經由蚊子傳播，少數情況下經由輸血、器捐、懷孕途徑感染，症狀包括發燒、頭痛、疲倦、身體疼痛、噁心和嘔吐。少數人會變成重症，50歲以上或患有糖尿病、高血壓、癌症等疾病者為高危群。不到1%會罹患腦炎、腦膜炎等神經系統感染。

文章來源：Spanish province reports 5 deaths from West Nile virus in past month
文章來源：Spanish authorities issue urgent alert over virus as cases spread in favourite Brit hotspots
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