市長盧秀燕祈求國泰民安。（李京昇攝）

今年為鄭成功400年誕辰，為迎接此重要里程碑，歷史悠久的大甲鐵砧山國姓廟， 27日舉辦延平郡王400年誕辰慶典，台中市長盧秀燕等人下午到場參拜、並頒贈「志延明祚」匾額，與信眾們一起恭祝延平郡王千秋聖壽，並祈求國泰民安、族群融合。

盧秀燕表示，鄭成功363年前，在台灣將荷蘭人打敗趕走，讓人民感念其奉獻，鄭成功也因而獲得開台聖王美名，而大甲鐵砧山國姓廟是鄭成功信仰的指標廟宇，今年適逢鄭成功400周年聖誕，因此她特地到場向鄭成功國姓爺致意。

盧秀燕說，鄭成功在台灣建立華人社會，讓漢文成為台灣重要語言文化，且鄭成功也重視經濟發展、推動官兵屯田制度，讓台灣成為富庶之地，鄭成功不僅開台抗敵，往後4百年來，許多先祖渡海來台開墾、綿延子嗣，多元族群也因此落地生根、安居樂業。

盧秀燕表示，民眾要對建設台灣、有功在台的先賢先烈表達尊敬，要予以緬懷、追思，以為後人的典範，這也是她對於台灣400年歷史的情感和態度，同時她也祈求國泰民安、族群融合。