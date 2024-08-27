陸軍馬祖防衛指揮部指控，軍費生曾男去年7月陸軍官校畢業，任步兵營少尉排長，8月間即因夜闖女官寢舍，被記大過2次及核定不適服現役退伍，未服滿法定役期應賠235萬餘元，卻未繳納。曾辯稱中邪受驚嚇誤闖，處分未善盡調查、違背平等原則，台中高等行政法院不採信，判賠235萬餘元，可上訴。

陸軍馬祖防衛指揮部指出，曾是所屬步兵營第二連少尉排長，曾在2019年簽立軍費生就學服志願書等資料，去年7月1日自陸軍官校畢業任官，應服法定役期10年，自去年7月至2033年7月1日止。

女官寢舍去年8月7日凌晨遭人闖入，安全軍官發現通報，發動男、女官寢查鋪，找不到曾，且他走出女官寢大門時又被逮個正著。安全軍官證稱，曾當時情緒緊張、呼吸急促，但精神正常；曾辯稱，見女官寢大門沒關，因好奇進入，但他被帶到安官桌後，情緒激動，又哭又笑。

曾稱，住女官寢舍的少尉女友向他暗示大門密碼，還半開玩笑邀「晚上可以去找她」，但他並非去找女友，疑因中邪，遭不明靈體控制闖入，他只待在休閒室，並躲在天花板閃避查鋪。

陸軍馬祖防衛指揮部去年8月召開人事評議會，決議記曾大過2次；國防部陸軍司令部核定「不適服現役」退伍，同年9月1日生效。

指揮部依《退賠辦法》等規定，核算曾在校期間受領的公費待遇、津貼及訓練費等共119萬餘元，依規定未服滿役期者賠償2倍；且曾未服滿的法定役期尚有118個月，招生簡章規定依比例賠償，經核算賠償總金額為235萬2236元。

曾辯稱，他就學期間循規蹈矩、未辱軍人風格，案發時因受驚嚇精神恍惚，並非蓄意或計畫性侵入女官寢舍，指揮部僅因偶發事件記他大過2次；未善盡調查義務核予「不適服現役」退伍，且招生簡章無法預見、簽約時無從磋商，要求2倍賠償金過苛，有違信賴及比例原則。

台中高等行政法院認為，曾遭處分未提起行政訴訟，審酌指揮部對處分的認定、評價尚無違誤，曾事發前並無精神狀況異常、精神耗弱情事。

法官認為，曾畢業後幾乎尚未履行服役義務，即因個人受懲罰而遭核定退伍，國家培養軍事人才資源受損、奠基國防力量目的落空，影響國軍戰力；軍費生賠償辦法或退賠辦法均屬公開資料，所計算賠償均有據，難認過苛或侵害財產，判決曾應賠償235萬2236元。