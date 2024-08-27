此次發表會將邀請證交所董事長林修銘、S＆P董事總經理Charbel Azzi及富邦投信董事長史綱出席致詞及參與國際合作啟動儀式。
並安排兩場專題演講，包括由台灣指數公司介紹台灣淨零主題指數以及台灣碳權交易所說明「上市公司面臨的淨零議題」，期望透過專題分享，以利各界更加了解永續淨零投資趨勢。
此次活動可透過證交所Webpro 3.0影音傳播網同步收看實況直播（https：／／webpro.twse.com.tw／）。
為呼應台灣推動2050淨零排放、金管會政策及證交所ESG生態系推動ESG多元商品，台灣指數公司宣布與標普道瓊斯指數公司（S＆P）啟動國際合作、開發永續淨零主題新指數，將於明（28）日舉辦「國際合作啟航、永續淨零指數發表會」。
此次發表會將邀請證交所董事長林修銘、S＆P董事總經理Charbel Azzi及富邦投信董事長史綱出席致詞及參與國際合作啟動儀式。
並安排兩場專題演講，包括由台灣指數公司介紹台灣淨零主題指數以及台灣碳權交易所說明「上市公司面臨的淨零議題」，期望透過專題分享，以利各界更加了解永續淨零投資趨勢。
此次活動可透過證交所Webpro 3.0影音傳播網同步收看實況直播（https：／／webpro.twse.com.tw／）。
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