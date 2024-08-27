新青安點燃房市熊熊烈火，銀行房貸瀕臨滿水位，紛紛祭出限貸令，有貸不到款的民眾將矛頭指向中央銀行的房貸總量管制措施，央行27日發出新聞稿表示，未來一年各銀行自主管理不動產貸款總量，不應影響無自用住宅民眾購屋，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，及企業購建自用廠辦等所需之資金。

央行指出，自2023年下半年以來，因房市交易熱絡、房價上漲，帶動全體銀行不動產貸款餘額快速成長，部分銀行承做不動產放款已接近「銀行法」第72-2條規範上限或銀行內訂警戒值，爰自本（2024）年初以來，部分銀行自行採行相關不動產貸款管控措施，如審核期拉長、排隊撥款等，當時部分媒體稱之為「限貸令」。

鑑於本年以來全體銀行不動產貸款集中度居高，央行於8月12日至21日間邀請銀行來行座談，籲請銀行自主管理不動產貸款總量，以改善信用資源過度集中不動產貸款情形，避免資金流向非自住之投資客或投機客，造成囤房、炒房。

央行表示，相關自主管理不動產貸款總量措施，係由銀行依據自身經營情況，於未來一年內以漸進方式逐步調整，銀行有充裕時間調整不動產貸款相關授信業務。央行8月21日及22日發布新聞稿，部分論者將近期民眾抱怨申請房貸困難情形，歸因於央行籲請銀行自主管理不動產貸款總量之道德說服措施所致，與事實不符。