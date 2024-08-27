今日晚間6時許，桃園市蘆竹區六福路上的社區大樓住宅起火，現場煙霧彌漫造成民眾擔憂，消防派11車及23人到場救火，不到10分鐘就將火勢撲滅，目前無人受困受傷，消防隊仍在清查當中，詳細起火原因仍待調查。

據了解，桃園市蘆竹區六福路上的社區大樓住宅起火，起火點為住家陽台，陽台放有瓦斯桶，但仍無法確定瓦斯桶是否為起火主因，空氣中瀰漫黑煙，造成民眾人心惶惶，所幸火勢並不大，10分鐘內就熄滅了。