南韓職棒起亞虎啦啦隊20歲成員李珠珢，憑藉「三振舞」暴紅，同時擁有韓國、台灣兩地高人氣，還傳出明年將來台發展消息，雖然尚未證實，仍令不少粉絲相當期待，一舉一動引發高度關注。暴紅後總是以長髮形象被觀眾熟知，今（27日）李珠珢驚喜公開一段「短髮熱舞」影片，大批網友搶圍觀，驚喜大讚：「短髮也好好看」。

李珠珢更新IG貼文，曝光熱舞影片，畫面中可見她在球場髮香區賣力扭腰擺臀，不同於現在留著烏黑長髮，李珠珢頂著一頭俏麗咖啡色短髮造型，相當吸睛有活力，面帶靦腆笑容，跳著韓國女團LE SSERAFIM神曲《Perfect Night》，

李珠珢曬出3月時候的影片，一頭咖色短髮相當俏皮。（圖／翻攝自IG @my._.chuuu）

影片曝光後，意外讓許多粉絲誤以為她真的換新造型剪了短髮。不過細看李珠珢發文內容，上面寫著「2024年3月」，原來這段影片是在她走紅前拍攝紀錄的片段。不過俏皮短髮造型依舊掀起網友暴動，留言大讚：「短髮好可愛」、「清純可愛」、「短髮也很漂亮」、「好像是珠珢剛出道沒多久的樣子，好可愛喔！而且髮長到肩線這樣很好看」、

據悉，現年20歲的李珠珢2024年加入韓國職棒起亞虎，每當「三振舞」應援曲一響，在座位上的她無論正在補妝還是手邊有東西，都會立刻放下起身嗨跳，可愛模樣擄獲大批粉絲芳心，4月時IG追蹤人數僅3萬多人，暴紅4個多月，如今已經衝破89萬追蹤數，人氣不容小覷，堪稱今年最受矚目的啦啦隊員，7月底受邀來台參加富邦悍將大巨蛋主題日更是颳起旋風，許多台灣球迷紛紛敲碗她能來台發展。