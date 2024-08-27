蒜頭是許多料理提味的好夥伴，因此成為家家戶戶的必備蔬菜之一。一位媽媽近日發現，最近買的蒜頭全部長出了咖啡色斑點，讓她忍不住求助，「想請問蒜頭發生什麼事了？」，貼文曝光後引發熱議，有蒜農則指出，其實蒜頭生斑是正常現象，「只要不發霉都可以吃呦」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近她在好市多買了一些蒜頭，剝開後卻發現裡面有斑點，而且一連3大顆都出現同樣的狀況，讓原PO相當不解，「第一次遇到這種蒜頭，想請問蒜頭發生什麼事了？」

對此，許多網友紛紛回應，「菜市場應該有很多新鮮的蒜頭，一斤130而已」、「不好的蒜頭，早點煮完」、「老了，長老人斑」、「防曬沒做好長斑了」、「庫存或是運送的時候太潮濕，快萌芽了」、「放太久的問題」、「坐船來的，去菜市場場買較好」、「素顏，未塗隔離霜」、「Costco的進口蒜頭，品質真的不好！」、「我也買到這種，但斑點沒這麼多」。

有內行人則說明，「台灣蒜現在快種植期，斑點咖啡色發芽是正常，不好看而已，只要不發霉都可以吃呦，我們家也有種蒜頭，蒜農」、「能吃，不過蒜頭功效會打折，不是發黑、發霉都能吃」、「我這一包也都是長這樣，就把它剝一剝打碎之後，做成酪梨油大蒜來炒菜或烤食材」。

另外根據農業知識入口網，台南區農業改良場分享，民眾購買蒜頭時應挑選乾淨無發霉、蒜球結實飽滿的蒜頭，儲藏於攝氏25至30度之間、通風良好且有遮陰的地方，使用網袋包裝吊掛於陰涼處，以免蒜頭因為水氣聚積而發霉。