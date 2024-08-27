總統賴清德就職今(27日)滿百日，但尚未出訪友邦，近日傳出賴有意出訪中南美洲、並過境美國。有知情人士表示，美國大選時機敏感，美方現階段僅讓步過境夏威夷。對此，總統府方否認賴清德有出訪安排。網友研判，原本預計是要出訪的，但只能過境夏威夷後，馬上改口沒有安排。

根據《聯合新聞網》報導，亞太青年協會26日舉辦《一場影響世界的選舉：2024美國總統選舉與台灣》座談會，邀請學者專家針對美國大選，以及對台影響發表意見。曾任美國民主黨台灣海外部主席的律師江東林提到，美國大選已進入倒數計時，候選人到處造勢，賴總統若過境美國，時機點不是那麼有利，尤其眾議員忙於競選、3分之1的參議員也在選舉，要找到人會面大為不易。

對此，有知情人士指出，考量到美國大選的情況，也怕在此敏感時機點激怒北京政府，同時也對賴總統在兩岸態度上仍抱有疑慮，美方現階段僅開放賴總統過境夏威夷。我國也因此考量出訪其他友邦，或待11月大選之後再規畫出訪行程。

前總統蔡英文曾於2016年就任1個多月時啟動「英翔專案」，出訪中南美洲友邦巴拉圭。總統賴清德520就職後，外交部長林佳龍上月曾透露確有規畫出訪，但總統府本月卻改稱「目前無規畫（出訪）」。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統目前並無出訪規劃，而一如過去如果有相關安排，就會適時向國人報告說明。至於所謂「讓步說」，她強調，目前賴總統並沒有出訪安排，何來所謂「過境規劃」？

媒體人黃揚明整理消息傳出的脈絡，直呼「相信總統府還是林佳龍？溫馨！」粉專「人一綠 腦堪慮」也質疑：「ㄌㄨㄚˋ要出訪中南美洲，可以過境夏威夷耶？好棒棒！中南美洲的友邦？該不會又是那些沒聽過、此生也不會去的愛呆丸的邦交國？」

網友表示「進不了白宮，哭哭囉」、「不是台美關係堅若磐石嗎？民進黨騙太久了，都不知道怎麼圓謊了。美國一中政策，哪有這麼好改變。又老惹事不受控不聽話，給你夏威夷，都算客氣了」、「原本預計是要出訪過境的，但只能過境夏威夷後馬上改口沒有安排」、「過境一事吃了閉門羹總要有個自圓其說的臺階下嘛！他們或許還不自覺養網軍製造輿論（含境外組織），混淆國際視聽或誤導國人資訊是會有反噬效應的」。