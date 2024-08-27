英國樂團綠洲合唱團Oasis，因為連恩和諾爾兄弟倆不合，導致2009樂團拆夥，就在解散15年後，今(27日)宣布合體回歸，並公開明年將舉辦巡迴演唱會，消息一出也讓全球粉絲相當興奮。

29日將是首張專輯《Definitely Maybe》發行滿30周年，官方也在社群正式宣佈重新合體回歸：「並沒有什麼偉大的啟示性時刻引發了這次重聚，只是人們逐漸意識到時機成熟了。」並同步公開樂團將於2025年7月起14場巡迴演唱，地點包括在英格蘭、威爾斯、蘇格蘭，並於英國時間8月31日上午9點開始售票。蓋勒格兄弟也貼文補充：「槍聲已經停止，星辰已經對齊，漫長的等待結束了。快來看看吧，這可不會在電視上播出。」

綠洲合唱團Oasis於1994年出道，經典作品無數，但身為靈魂人物的連恩蓋勒格（Liam Gallagher）和諾爾蓋勒格（Noel Gallagher），兄弟倆時常意見不合，在2009年8月一場法國巴黎的演出中，兄弟發生爭執、演出取消，諾爾隨後宣佈離隊，導致2009年樂團解散，兄弟倆單飛後各自推出音樂作品。近年，連恩態度示軟、公開說要和解，隨著關係改善，諾爾從原本說「給我一億英鎊我才要重組」，到鬆口「永遠別說不可能」，最後竟然罕見地稱讚弟弟連恩，終於等到世紀大和解。

Oasis曾經拿下無數音樂大獎。（圖／資料照）

2009年英國樂團Oasis來台開演唱會，現場歌迷近乎瘋狂。（圖／中時資料照）

Noel和Liam兄弟破冰。（圖／shutterstock/達志）

他們曾囊括8次英國冠軍單曲、7張英國冠軍專輯、15座NME音樂獎、9座Q音樂獎、4座MTV歐洲音樂大獎、6座全英音樂獎、3度獲葛萊美獎提名。也曾在2009年來台開演唱會，如今再度合體，不少粉絲相當開心，直說沒想到有生之年居然有幸見到綠洲合唱團Oasis再次合體開唱。