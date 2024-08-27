來自福建、現年75歲的李女士，32年前嫁來台灣，育有一對子女。而她的丈夫8年前因心肌梗塞病逝，後來投資買屋遭騙70萬，李女士無力負擔房租、北車流浪3年，她接受《角落的聲音》訪問透露絕望心聲，「羨慕別人過很好，我們卻在這睡覺」。

李女士的丈夫8年前病逝，自曝先前投資買房遭詐騙70萬。（記者游定剛拍攝）

丈夫在大陸病逝後，李女士回台獨居了幾年，無力負擔每月7、8千塊房租，「來北車睡覺不用錢，省下不少房租，雖然辛苦一點，這邊沒遮蔽物實在獻醜了」。另外，李女不禁感嘆，「先前有人要賣便宜房子，我先交了70萬給給他，沒想到對方落跑了，生活陷入困境」。

流浪台北車站，李女士坦言，沒有遮蔽物獻醜了。（記者游定剛拍攝）

即便生活困苦，李女士並未放棄人生，每天搭火車到基隆擔任馬頭搬運工，從早到晚的體力活，一天賺不到1千塊，每月約2萬元收入。她憂心地說，「我年紀很大了，怕老了、病了又沒存到什麼錢，在這邊很辛苦，看能否節省一點錢」。

北車周邊每晚聚集不少街友。（記者游定剛拍攝）

李女士談到自己的兒女，「他們都住在大陸、有自己的家，多少會關心我，但因戶籍都在台灣，大陸也不接收，所以每半年都要回來，對於未來過一天算一天，今天吃得飽，沒吃就得餓肚子到隔天」。