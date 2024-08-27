儒鴻上半年稅後純益31.58億元，年增42.4％；儒鴻指出，前五大客戶中的Nike、LULULEMON對今年營運展望保守，「六個小巨人」新客戶加入，是獲利成長五大原因之一。

新客戶是儒鴻今年營運成長的主要動能之一，儒鴻表示，公司近幾年積極耕耘包含瑜珈、機能品牌在內的新客戶，六家新客戶成長快速，被公司統稱為「六個小巨人」。儒鴻內部設定今年「六個小巨人」合計營收占比拉高到12％～18％，截至今年第二季，該占 比已達12％～13％，預計營占比將持續擴大。

GAP、TARGET、KOHL‘S是聚陽主要客戶群，今年訂單量都有成長；不過，美系運動瑜珈品牌Athleta今年的訂單量倍數增長，對營運貢獻極大。

廣越指出，上半年度整體表現仍受到品牌客戶庫存調整影響，營收、獲利不如預期。不過，2023年接的客戶LULULEMOM，已成今年營收成 長最快的新客戶。

除此之外，廣越指出，今年下半年除了掌握現有客戶訂單及產品項目，也持續與其他品牌客戶洽談中，預期這幾個新客戶對2025營運成長動能會有極大貢獻。

積極轉型成衣代工，光隆指出，手中原有成衣客戶下單趨於保守，上半年營收、獲利不理想。不過，隨著成衣景氣回溫，今年爭取的6家新的客戶，可望為下半年及明年的營運成長加分。

另外，光隆也積極拓展三大事業群之一的家紡事業新客戶；光隆指出，全球最大的家居品牌，以及知名日系日用品牌皆已對越南新廠進行評估，若順利爭取到訂單，對下半年、明年營運有極大挹注。