杜洛夫在法國被捕，他的傳聞女友也行蹤不明。

有「俄國馬斯克」稱號的加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長杜洛夫（Pavel Durov）24日飛抵法國巴黎被捕，當局稱逮捕行動與Telegram涉及兒童性虐、運毒等重大犯罪有關。此案持續調查的同時，有消息稱近期陪同杜洛夫四處遊歷的一名金髮女伴下落不明。這名女伴經常在網路發布出遊照片，很可能就此洩露了杜洛夫的行蹤，也有人懷疑她是這次杜洛夫落網的幕後黑手，謎團重重。

綜合《紐約郵報》、印度財經媒體Money Control、印度媒體WION報導，這名金髮美女據稱是杜洛夫的女友，名叫瓦韋洛娃（Juli Vavilova），今年24歲，來自杜拜，通曉英語、俄語、西班牙語、阿拉伯語，IG帳號超過2.2萬人追蹤。她是加密貨幣講師兼直播主，自稱是個對於「遊戲、加密貨幣、語言、思維」有興趣的遊戲玩家。

網友挖出兩人同遊多地

39歲的杜洛夫被捕之際，瓦韋洛娃恰巧失蹤了，一說她也遭拘留，引發諸多揣測。熱議始於一張發布於社群平台X的照片。自稱Baptiste Robert（@fs0c131y）的法國資安專家張貼瓦韋洛娃坐在貌似私人飛機座位上的照片，指稱「這名陪伴杜洛夫旅行導致他被捕的女子是朱麗瓦韋洛娃」。這名網友比對杜洛夫與瓦韋洛娃地的的VK（俄國版臉書）等社群平台帳號，雙方8月21日均發布在亞塞拜然駕車與射擊、下榻首都巴庫（Baku）同一家飯店豪奢享受的照片。兩人社交帳號也有今年稍早在中東旅行的照片，發布時間範圍相同。

The woman who accompanied Pavel Durov on his journey that led to his arrest is Juli Vavilova



It's #OSINT time! https://t.co/4ejQfRT8lt pic.twitter.com/asJlUG0Ui5 — Baptiste Robert (@fs0c131y) August 25, 2024

這些照片或貼文很可能洩漏了杜洛夫的行蹤。Baptiste Robert向《紐約郵報》表示：「她的貼文是否直接導致杜洛夫被捕，這還很難說，但只要關注她的社交媒體帳號，追蹤杜洛夫的行蹤可謂輕而易舉。」

陰謀論扯上以色列軍情局

瓦韋洛娃與杜洛夫合照地點包括哈薩克、吉爾吉斯、亞塞拜然等國家，她經常在IG、Telegram等社群平台發布出遊照片影片。杜洛夫的動向長期受到諸多機構監視，陰謀論者指出，瓦韋洛娃持續在網路發布她與杜洛夫旅行細節，這讓執法當局更容易追蹤杜洛夫所在位置。一些陰謀論者推測，瓦韋洛娃可能有意無意引導當局找到杜洛夫人在何處，甚至有人懷疑她是以色列軍情局摩薩德（Mossad）特工，布了一局「美人計」。也有人研判她受到摩薩德監視。

Who is Juli Vavilova, mysterious Woman who got Telegram CEO arrested?



Is she a Mossad Agent?



A thread 🧵 pic.twitter.com/djkA9kuF3d — The NewsWale (@TheNewswale) August 26, 2024

杜洛夫與瓦韋洛娃在何時在什麼場合相識仍不得而知，不過兩人都住在杜拜。杜洛夫2014年拒絕向莫斯科克里姆林宮移交加密資料並逃離俄羅斯，後來在杜拜成立了Telegram。英國廣播公司報導，俄國政府2018年屏蔽了Telegram，但2兩年後重新允許Telegram運作，還成為俄國官員與軍方的重要社群平台。

《富比士》估計杜洛夫身家約155億美元。Telegram用戶多達約9億人，杜洛夫在巴黎被捕之後，法新社報導，Telegram聲明杜洛夫行事坦蕩，並未躲藏或逃亡，經常以法國雙重國籍身分赴歐洲旅行。外界目前仍不解杜洛夫何以在法國當局通緝他的狀況下返法，通緝令僅限法國境內有效。法國官員表示，他至少還會繼續拘留2天。瓦韋洛娃的家人向法新社表示，警方逮捕杜洛夫之後，家人就聯繫不到她，非常擔心。杜洛夫被捕前，兩人似乎同機從亞塞拜然飛往巴黎。