全球最大的電動汽車製造商比亞迪與大陸科技巨頭華為宣布展開自動駕駛合作，這項合作方案將使得比亞迪在快速發展的智慧駕駛領域獲得更大優勢，並有助於提高其高階汽車的銷量。

據華為官網指出，2024年8月27日比亞迪方程豹與華為在深圳簽訂智慧駕駛合作協議，此次合作是基於雙方集團戰略合作基礎上，針對比亞迪旗下方程豹汽車展開智慧駕駛的深入聯合研發。首款產品聚焦即將上市的方程豹豹8車型，搭載華為乾崑智駕ADS3.0，共同打造全球首個硬派專屬智駕方案，開啟全球智慧硬派新時代。

比亞迪集團董事長兼總裁王傳福、華為輪值董事長徐直軍等出席簽約儀式。

公開資料顯示，方程豹汽車定位比亞迪旗下新能源個性品牌，此次比亞迪華為聯手打造方程豹智駕方案，也是雙方共同探索新能源個性汽車智駕解決方案，致力於實現硬派汽車的智慧化變革，共同推動中國智駕向前。

方程豹方面表示，這次比亞迪與華為的智駕合作，將全面落地於方程式豹，豹 8 則將成為比亞迪旗下華為乾崑智駕首搭車型。雙方團隊已立項並研發驗證了很長時間，預計今年第3季以後正式上市。