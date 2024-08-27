台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年順利摘星的餐廳，有8間餐廳都位在五星國際飯店中，且當中不乏老字號飯店，顯示各大星級旅宿面對市場競爭，留住客人的關鍵就是抓住客人的胃，甚至新進榜的「A」，還是唯一間開在百貨商場中的餐廳，凸顯商圈中各百貨集團較勁，也從餐飲客層做出市場區隔，因此在餐飲規劃方面，採取更積極的經營策略。

在區域分布上，中山區以16間餐廳勝出，主要因為中山區涵蓋範圍廣，中山北路一帶較多觀光客，高端餐飲業發展得早，還有晶華飯店等星級酒店，讓高價餐廳有行也有市。而新興的大直商圈更是近年米其林的熱門商圈，今年仍有5家入榜，都分佈在樂群二路、樂群三路，也是受到周邊大直豪宅住戶及內科高階豪客的消費支撐，讓有理想的餐飲業者，頗有開店信心。

張旭嵐指出，近年無菜單料理盛行，消費者也越來越能接受高客單價的套餐，不少餐飲業也大膽餐廳規劃在較特殊的地標或景觀，採用高級裝潢，提高食材的品質，提供五感享受，而台北市來說，多數的餐廳還是集中在鬧區商圈，包括東區商圈、信義安和商圈，較能符合商業效益，當然租金也不低，不少客單價要三千元起跳，因此也讓米其林餐廳與高價畫上等號。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，西屯區在中南部都會的米其林摘星榜中出類拔萃，主要是西屯區坐擁消費力強勁的七期市政中心，高端商務客與在地豪宅客的商機穩定，加上七期近年的房價漲勢凌厲，周邊的十二期、單元二、單元一也受到帶動，使高消費族群向外擴張，促使西屯區的米其林星級餐廳持續增加。至於台南再度與米其林摘星失之交臂，關鍵在於台南美食以平價小吃為主，與米其林星級的中高端消費定位頗有落差，因此摘星難度相對高。