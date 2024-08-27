王座在台灣餐食產業深耕多年，並維持多品牌代理之策略，透過公司各品牌定位、落實在地化及調整營運模式，瞄準非目的型消費需求，進而增加經常性消費金額規模，期以帶動同店業績表現，並將品牌輸出，經營海外授權業務，為公司帶來長期穩定之權利金效益。

王座六大代理品牌「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」、「橋村炸雞」以及「杏美小食堂」，運營台灣54家直營門市，與海外再授權「段純貞」與「京都勝牛」兩大品牌至美國與香港發展，合計已開出10家門市，因代理之餐食品牌皆具備相當知名度，透過公司建立之「品牌平台中心」，持續展店以增加市占率及品牌業績。

展望後市，王座短期以拓展國內餐食市場市占率為主要目標、並以「橋村炸雞」為起始，於台灣拓展加盟業務，並已籌備插旗台中成為第5家街邊模式直營店，預計9月開幕，以期透過直營店達到對消費者之宣傳效果與品牌認知，同時創造單店效益，且持續推進「段純貞」與「京都勝牛」兩大品牌到美國與香港加盟，進行海外再授權業務，以期餐食、商品銷貨與加盟及代理授權等多元營收來源持續成長，營收結構優化，營業費用控制得宜，維持營運穩健正向。