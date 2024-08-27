1歲男童剴剴遭劉姓保母姊妹凌虐致死，涉案的兒盟陳姓女社工今天被台北地檢署依偽造文書、過失致死罪起訴，除認為陳女犯後態度惡劣，更指出其事後與兒盟社工在群組討論增補修改工作處遇紀錄。兒盟回應，檢方指涉的群組是用於釐清案件、提供家屬必要資訊，絕不會指示社工執行非法行為，更不會包庇，尤其本案仍有細節待釐清，僅依書面規章判斷並援引不完整、錯誤規定當作依據，將使大眾被誤導。

兒盟透過聲明表示，本案仍有細節待釐清，尤其需要理解社會工作者在服務時可能面臨的實際困難，恐無法僅依書面規章進行判斷，何況援引不完整或錯誤規定作為依據，將誤導媒體及社會大眾對案件真實情況及社工工作的理解。

兒盟表示，台北地檢署指涉兒盟以「內部群組」討論案件資料，實際上應是檢討小組釐清案件時所建立的緊急應變措施，目的是釐清案件、持續提供家屬及各網絡單位必要資訊，兒盟不曾也絕不會指示社工進行任何非法行為，更沒有任何包庇的情事。

兒盟強調，社會安全不僅單靠社工努力，仍需各界通力合作、彼此扶持，方能構築成一個更完善綿密的社會安全網，兒盟身處社安網其中一環，願和所有助人工作者一起進步，為健全更完善的兒童福利制度持續努力。