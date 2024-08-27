文化與企業的結合除了促進文化內容產業的永續發展，更能幫助弱勢、為社會帶來正面影響。文化內容策進院（文策院）與裕融企業股份有限公司，共同簽署「文化共融 平權共享」合作意向書，透過裕融自身的交通服務與文化內容業者合作，促成文化共融與平權案例。

裕融企業近年來以文化平權為推動ESG永續為主題，提供表演藝術巡迴與兒少音樂教育，協助各族群能夠更容易接觸文化內容。2023年，在文策院媒合下，裕融企業攜手「社團法人中華民國紅鼻子關懷小丑協會」推出「歡笑輪轉手專案」，以專車接送表演者前往醫院、病童家裡演出。

2024年，裕融企業分別邀請「賦格兒童音樂文化事業股份有限公司」以及劇團「大可創藝」旗下子團，聽障表演團隊「众月藝創所」，參與「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」活動，將表演藝術帶到各縣市庄頭，豐富偏鄉民眾藝文生活品質，弭平學習資源不平等，落實文化平權理念。

裕融企業總經理闕源龍表示，裕融企業以「行的價值鏈」實現「文化平權」理念，期許透過企業的影響力為社會做出更多貢獻，並在文策院的協助之下，加深與文化內容業者的合作關係，實現長期合作的雙贏效益。

文策院院長盧俊偉表示，裕融企業在推動文化平權方面展現了充份的創新和貢獻，企業影響力在社會發展中發揮重要作用。期待這樣的合作受到更多企業的關注和效仿，並且未來能有更多相同的合作，促進文化內容產業的發展。